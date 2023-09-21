Galatasaray beraberlik ile kasasını doldurdu

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kalan Galatasaray, 27 milyon TL'yi kasasına koydu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray beraberlik ile kasasını doldurdu
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21 Eylül 2023 09:54
Son güncelleme 21 Eylül 2023 14:10
Galatasaray, Süper Lig'de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 beraberlikle elde etti.

Avrupa'da Devler Ligi'ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin euroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor.

Süper Lig'de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira.

Böylece Galatasaray, Süper Lig'de 11 maçta alabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle ulaşmış oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag'ı yenseydi yaklaşık 81 milyon lira kazanacaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınacak galibiyetin ödülü 2,8 milyon euro, güncel kurdan karşılığı ise 81 milyon lira.

Bu meblağ, Süper Lig'de bir takımın, sezon boyunca oynayacağı 38 maçın 33 kazanmasıyla alacağı prime denk geliyor.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki toplam kazancı an itibarıyla 27,16 milyon euro

Kopenhag beraberliğiyle 930 bin avroluk gelir elde eden "Cim-Bom"un, Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam kazancı 27,16 milyon euroya ulaştı.

Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon euroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran sarı kırmızılı ekip, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı.

Sarı-kırmızlı ekip, market payından da gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon euro yazdıracak.

Gruptan çıkma ödülü 9,6 milyon euro

Galatasaray, Devler Ligi'nde Kopenhag'ın yanı sıra Manchester United ve Bayern Münih'le tur mücadelesi verecek.

"Cim-Bom" şayet grupta ilk 2'de yer alıp tur atlarsa, alacağı galibiyet ve beraberlik primlerinin haricinde 9,6 milyon euro daha kazanabilecek.

UEFA'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dağıtacağı para ödülü miktarları şöyle:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ / milyon €
Gruplara Katılım

 15,64
Gruplarda Galibiyet

 2,8
Gruplarda Beraberlik

 0,93
Katsayı 1 Hisse

 1,137
Son 16 Katılım

 9,6
Çeyrek Final Katılım

 10,6
Yarı Final Katılım

 12,5
Final Katılım

 15,5
Şampiyon

 4,5



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