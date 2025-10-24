23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Galatasaray 'benim yerim burası' dedi

Liverpool'u dize getirip ardından Bodo/Glimt'i evinde sahadan silen Cimbom, Şampiyonlar Ligi etkisiyle 'Avrupa Fatihi' günlerine geri döndü

calendar 24 Ekim 2025 09:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray 'benim yerim burası' dedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Lig şampiyonluklarına alışan Galatasaray sonunda 'Avrupa Fatihi' olduğu günleri hatırladı!

Liverpool'dan sonra Bodo/Glimt'i dize getiren sarı-kırmızılı takım, çeyrek final hedefi koyduğu Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta topladığı 6 puanla iddialı konuma geldi. 3-1 kazandığı Bodo/Glimt sınavında 39 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray, 23 şut çekip 4.28 gol beklentisiyle 90 dakikayı tamamladı.

Süper Lig'den sonra Avrupa'da da gücünü göstermeye başlayan sarı-kırmızılıların sezon başı planlaması gerçeğe dönüştü. Şampiyon kadrosuna nokta atışı takviyeler isteyen Okan Buruk, listesinin ilk sırasındaki isimler transfer edilince çeyrek final sözü vermişti.

HAYAL DEĞİL GERÇEK!

Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarında sergilenen futbol, Okan Buruk'un hayâl kurmadığını gösterdi. Devler Ligi faktörüyle takımda kalan Osimhen de golleriyle tekrar Avrupa'da piyasasını yaptı. Nijeryalı forvete ara transfer döneminde teklif yağacak.

'OSMANLILARA 3 DAKİKA YETTİ!'

Bodo maçı sonrasında dış basında ilginç başlıklar vardı… Fransız Foot Mercato, "G.Saray, titremeden domine etti" derken Portekiz'den A Bola, "Osimhen parladı" yorumunu yaptı. İspanyol Fichajes, "Osmanlılar dengeyi kendi lehlerine çevirmek için sadece 3 dakika harcadı" ifadeleriyle G.Saray'ın hızlı başlangıcına dikkat çekti. Mundo Deportivo, "Osimhen canavar modunda 3 puanı getirdi"yorumunu yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.