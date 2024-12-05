Galatasaray B planını belirledi: Ruben Vargas

Jhon Arias ve kulübü ile görüşen Galatasaray, görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa B planı olarak yönünü Bundesliga'ya çevirecek.

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Galatasaray B planını belirledi: Ruben Vargas
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05 Aralık 2024 09:01
Son güncelleme 05 Aralık 2024 09:27
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna bir kanat takviyesi yapması beklenen sarı kırmızılı takım bir süredir Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı futbolcu Jhon Arias için görüşmelerini sürdürüyor.

İBRE VARGAS'A DÖNEBİLİR

Flumınense'nin yapılan pazarlıklarda 14 milyon Euro bonservis ücretinde ısrar etmesi üzerine alternatif arayışlarına başlayan Aslan'ın geçen sezon ve bu sezonun başında da gündemine gelen Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Arıas'ı hala ilk sırada tutan yönetimin Brezilya ekibi ile pürüz yaşaması halinde Augsburg ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan İsviçreli kanat oyuncusu için girişimlere başlayacağı ifade ediliyor.

2026'ya kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki Arias bu sezon 25 maçta 7 gol, 3 asiste imza attı. 26 yaşındaki Vargas ise bu sezon çıktığı 6 maçta skor katkısı yapamadı. 

 
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