Galatasaray, Avrupa'da çeyrek final peşinde!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın BLMA ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Lattes Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Eşleşmede İstanbul'da oynanan ilk maçı 88-75 kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, rakibi karşısında istediği skoru alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
Lattes Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Eşleşmede İstanbul'da oynanan ilk maçı 88-75 kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, rakibi karşısında istediği skoru alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
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