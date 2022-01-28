Galatasaray, Araplar'dan gelen teklifi kabul etti!

Galatasaray, Christian Luyindama'nın transferi konusunda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Taawon ile kiralık olarak anlaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Araplar'dan gelen teklifi kabul etti!
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28 Ocak 2022 11:26
Christian Luyindama
Christian Luyindama
Galatasaray
Galatasaray 'a maliyeti 9 milyon Euro'nun üzerinde gelen ve beklentilerin altında kalan Luyindama ile yollar ayrılıyor.

Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşındaki stoperin transferi için Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon ile anlaşmaya vardı. Bazı Belçika kulüpleri de Luyindama ile ilgileniyordu.

Kiralık-Satın Almalı gidiyor

Luyindama, Suudi ekibine yarım sezonluğuna kiralandı. Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma maddesi de bulunuyor.

Galatasaray'ın kısa süre önce sözleşmesini uzattığı Luyindama'nın Al-Taawon takımına transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor...

3 sezonda 79 lig maçında oynadı

2019 yılında Standard Liege'den transfer edilen savunma oyuncusu özellikle milli takımda yaşadığı sakatlığı nedeniyle ilk günlerindeki performansına dönememişti.

Luyindama 3 sezon boyunca 79 kez Sarı-Kırmızılı formayı terletti. 

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