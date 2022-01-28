Galatasaray 'a maliyeti 9 milyon Euro'nun üzerinde gelen ve beklentilerin altında kalan Luyindama ile yollar ayrılıyor.



Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşındaki stoperin transferi için Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon ile anlaşmaya vardı. Bazı Belçika kulüpleri de Luyindama ile ilgileniyordu.



Kiralık-Satın Almalı gidiyor



Luyindama, Suudi ekibine yarım sezonluğuna kiralandı. Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma maddesi de bulunuyor.



Galatasaray'ın kısa süre önce sözleşmesini uzattığı Luyindama'nın Al-Taawon takımına transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor...



3 sezonda 79 lig maçında oynadı



2019 yılında Standard Liege'den transfer edilen savunma oyuncusu özellikle milli takımda yaşadığı sakatlığı nedeniyle ilk günlerindeki performansına dönememişti.



Luyindama 3 sezon boyunca 79 kez Sarı-Kırmızılı formayı terletti.



