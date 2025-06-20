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Galatasaray anlaştı: Okan Buruk görüşecek!

Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

calendar 20 Haziran 2025 23:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray anlaştı: Okan Buruk görüşecek!
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Galatasaray için Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY ANLAŞTI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, son günlerde İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar attı. Galatasaray ile İlkay Gündoğan arasında yapılan görüşmelerde sözleşme şartları için anlaşma çıktı.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞECEK

Fransız basınında yer alan haberde, bu gelişmeye rağmen İlkay'ın Galatasaray'a transferinin henüz kesinleşmediği kaydedildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüşme yapacak.

MANCHESTER CITY İLE ANLAŞMA YOK


Galatasaray, İlkay ile anlaşmasına rağmen Manchester City ile henüz anlaşmadı. 34 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibinin, İlkay'ın ayrılık isteğinde deneyimli futbolcusuna bonservis konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.


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