Galatasaray, Altekma'yı son haftada rahat geçti

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Altekma'yı son haftada rahat geçti
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15 Mart 2025 17:26
Son güncelleme 15 Mart 2025 18:30

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 17. galibiyetini elde ederken, Altekma ise 12. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: İbrahim Acar, Yasin Çalışkan

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet) 

Altekma: Bertuğ Öndeş, Boğaçhan Zambak, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Gutierrez, Eray Kursav (Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Dünya Kansemir, Buculjevic, Zilic, Kenan Sarp Derince)

Setler: 25-17, 25-18, 25-17

Süre: 77 dakika (23, 26, 28)

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