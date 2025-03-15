Galatasaray, Altekma'yı son haftada rahat geçti

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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı konuk etti.
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 17. galibiyetini elde ederken, Altekma ise 12. kez mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: İbrahim Acar, Yasin Çalışkan
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Boğaçhan Zambak, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Gutierrez, Eray Kursav (Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Dünya Kansemir, Buculjevic, Zilic, Kenan Sarp Derince)
Setler: 25-17, 25-18, 25-17
Süre: 77 dakika (23, 26, 28)