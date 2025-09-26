Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi attı. Arjantinli yıldız, bu sezon ligde 5. golünü attı. Galatasaray'da Icardi'nin golünde asisti yapan isim Wilfried Singo oldu.
LİGDE EN UZUN SERİ
Sarı-kırmızılılar, çıktığı son 32 deplasman maçında da gol atarak lig tarihinin en uzun serisini yakaladı.
İLK KEZ 7'DE 7 YAPTI!
Galatasaray, bu galibiyetle birlikte lig tarihinde ilk kez bir sezona 7'de 7 ile başladı ve puanını 21 yaptı. Alanyaspor, 9 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DERBİ!
Galatasaray, hafta arasında salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, ligin bir sonraki haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'UN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Sane, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.
Yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Osimhen, Lemina yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği Jakobs, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün'ü yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Eren Elmalı ve Sara'yı oynattı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen milli maçtaki sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer aldı.
ALANYASPOR'UN KADROSU
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Süper Lig'de en son RAMS Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang ve Ogundu 11'i ile çıktı.
Alanyaspor'un yedek kulübesinde Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Güven Yalçın, Duarte, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Viana yer aldı.
Pereira, ligin 6. haftasında RAMS Başakşehir maçının ilk 11'de yer verdiği Viana, Hagi, Enes Keskin ve Duarte'nin yerine Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir ve Hwang'ı tercih etti.
İLK TEHLİKE ALANYASPOR'DAN
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak 13. dakikada Alanyaspor'dan geldi. Bu dakikada orta sahadan topla birlikte rakip ceza sahasına giren Maestro'nun vuruşu savunmadan döndü. Dönen pozisyonda Maestro, yeniden şansını denedi ve bu top az farkla dışarıya gitti.
ERTUĞRUL İZİN VERMEDİ
Galatasaray karşılaşmanın 21. dakikasında gole yaklaştı. Soldan Eren'in ortasında Leroy Sane arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul bu topu kurtardı.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 23. dakikada 1-0 öne geçti.
Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Wilfried Singo, rakibi Yusuf'un üzerinden topu aşırdı ve topla birlikte ceza sahasına girdi.
Singo, kale ağzında pozisyon alan Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız, topukla topu ağlara gönderdi.
UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ!
Alanyaspor, karşılaşmanın 27. dakikasında gole yaklaştı. Kaleci Uğurcan Çakır, Ogundu ile karşı karşıya pozisyonda açıyı daralttı ve gole izin vermedi.
YİNE ALANYASPOR TEHLİKESİ
Alanyaspor, karşılaşmanın 37. dakikasında yine etkili oldu. Sağdan topla birlikte ceza sahasına giren İbrahim Kaya'nın vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı. Dönen topta Hwang'ın vuruşu savunmadan döndü.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
GALATASARAY'DA SAKATLIK, DEĞİŞİKLİK!
Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da Lucas Torreira, ilk yarının son anlarında bir sakatlık yaşadı. Torreira, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda sahaya çıkmadı.
Sarı-kırmızılılarda Torreira yerine Mario Lemina oyuna girdi.
ICARDI'NİN FRİKİĞİ DIŞARIDA!
Galatasaray, karşılaşmanın 47. dakikasında tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı. Bu serbest vuruşta topun başına geçen Mauro Icardi'nin vuruşu dışarıya gitti.
UĞURCAN'DAN İKİ KURTARIŞ!
Alanyaspor, 58. dakikada rakip kalede etkili oldu. İbrahim'in ceza sahası dışından vuruşunda top Uğurcan Çakır'dan döndü. Devam eden atakta Yusuf'un ortaya çıkarmak istediği topta Uğurcan yine başarılı oldu ve top dışarıya gitti.
OKAN BURUK'TAN HAMLE!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 63. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada İlkay Gündoğan ve Ismail Jakobs oyuna girdi. Gabriel Sara ve Abdülkerim Bardakcı kenara geldi.
OGUNCU, UĞURCAN'I GEÇEMEDİ
Alanyaspor, 75. dakikada bir kez daha etkili oldu. Uğurcan, kalesini zamanında terk etti ve Ogundu'nun açısını daraltarak gole izin vermedi.
OSIMHEN GERİ DÖNDÜ!
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, Alanyaspor maçıyla birlikte geri döndü. Nijeryalı yıldız, maçın 85. dakikasında Barış Alper Yılmaz yerine oyuna dahil oldu.
GALATASARAY KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına giren Maestro'nun kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunda, top direğin sağından dışarı çıktı.
21. dakikada Eren Elmalı'nın içeriye gönderdiği topa arka direkte Sara kafayla vurdu. Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Makouta kornere çıkardı.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlarla buluşturdu: 0-1
27. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Maestro, orta alanda kazandığı topu, Galatasaray defansı arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun vuruşunda, Uğurcan Çakır topu çıkardı.
37. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Kaya, rakip ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen ve Hwang'ın tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
