Galatasaray, Adana Demirspor karşısında evindeki son 10 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ettiği son 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.
Adana Demirspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.
Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Adana Demirspor ayrıca bu sezon deplasmanda galibiyete ulaşamadı. Akdeniz ekibi, dış sahada oynadığı 7 maçın 4'ünde berabere kalırken, 3'ünde mağlup oldu.
Bu arada maçı 45 bin 560 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.
Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.
Adana Demirspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.
Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Adana Demirspor ayrıca bu sezon deplasmanda galibiyete ulaşamadı. Akdeniz ekibi, dış sahada oynadığı 7 maçın 4'ünde berabere kalırken, 3'ünde mağlup oldu.
Bu arada maçı 45 bin 560 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.
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