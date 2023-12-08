Galatasaray, Adana Demirspor karşısında evindeki son 10 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ettiği son 10 maçı da kazandı.

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Galatasaray, Adana Demirspor karşısında evindeki son 10 maçı kazandı
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08 Aralık 2023 23:39
Son güncelleme 08 Aralık 2023 23:42
Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ettiği son 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.

Adana Demirspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Adana Demirspor ayrıca bu sezon deplasmanda galibiyete ulaşamadı. Akdeniz ekibi, dış sahada oynadığı 7 maçın 4'ünde berabere kalırken, 3'ünde mağlup oldu.

Bu arada maçı 45 bin 560 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

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