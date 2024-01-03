Galatasaray, Abdülkerim'in son taksitini ödedi

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı transferinin son taksiti olan 250 bin euro'yu Konyaspor'a ödedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Abdülkerim'in son taksitini ödedi
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03 Ocak 2024 21:45
Galatasaray ve Konyaspor kulüpleri arasında yaşanan taksit krizi sona erdi.

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, 2022-23 sezonunun başında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro karşılığında transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın son taksiti olan 250 bin euro'yu Konyaspor'a ödedi.

NE OLMUŞTU?

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı'nın son transfer taksidinin Galatasaray tarafından ödenmediğini dile getirmiş ve bu nedenle Galatasaray'a ihtar çektiklerini ve ödemenin gerçekleşmemesi durumunda dava açacaklarını belirtmişti.

PERFORMANSI 

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Abdülkerim, 2 gol kaydetti.

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