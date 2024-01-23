Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı için açıklama yaptı

Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hakkında açıklama yaptı.

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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı için açıklama yaptı
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23 Ocak 2024 15:43
Son güncelleme 23 Ocak 2024 15:50
Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği açıklandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Milli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol attı.
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