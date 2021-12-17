Galatasaray'a 'Sambacı' muhafız

Marcao'nun İtalyan ekipleriyle anılması üzerine Galatasaray, alternatif arayışlarına başladı. Galatasaray'ın Bragantino takımının stoperi Leo Ortiz'i istediği iddia edildi.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a 'Sambacı' muhafız
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17 Aralık 2021 10:58
Marcao
Marcao
Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği başarılı futbolla adından söz ettiren Marcao'nun İtalyan ekipleriyle anılması üzerine Galatasaray alternatif arayışlarına başladı.

Galatasaray'ın Bragantino takımının stoperi Leo Ortiz'i istediği iddia edildi. 25 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın rakiplerinin Lyon ve Flamengo olduğu haberi yapıldı.

Haber ESPN kanalında yayınlanan Bola de Prata programında ciddi şekilde tartışıldı. 


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