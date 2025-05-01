Galatasaray'a Sacha Boey transferde önemli rakipler!

Bayern Münih, yaz transfer döneminde Sacha Boey ile yollarını ayırmak istiyor.
Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği Fransız futbolcu için yeni bir haber gündeme geldi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Bayern Münih'in yollarını ayırmak istediği Sacha Boey'un menajerler aracılığıyla Marsilya, Nice ve Lyon'a önerildiği belirtildi.
Sacha Boey'un Fransa'ya dönmeye açık olduğu ancak Fransız kulüplerinin transfer için henüz somut bir hamlesinin olmadığı yazıldı.
Bayern Münih'in 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği ancak Ligue 1 ekiplerinin olası transfer hamlesinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olabileceği öne sürüldü.
Bayern Münih, Sacha Boey'u geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı. Alman ekibindeki sakatlıklarıyla dikkat çeken Sacha Boey, şu ana kadar Bayern Münih forması altında 17 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.
Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği Fransız futbolcu için yeni bir haber gündeme geldi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Bayern Münih'in yollarını ayırmak istediği Sacha Boey'un menajerler aracılığıyla Marsilya, Nice ve Lyon'a önerildiği belirtildi.
Sacha Boey'un Fransa'ya dönmeye açık olduğu ancak Fransız kulüplerinin transfer için henüz somut bir hamlesinin olmadığı yazıldı.
Bayern Münih'in 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği ancak Ligue 1 ekiplerinin olası transfer hamlesinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olabileceği öne sürüldü.
Bayern Münih, Sacha Boey'u geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı. Alman ekibindeki sakatlıklarıyla dikkat çeken Sacha Boey, şu ana kadar Bayern Münih forması altında 17 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.