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Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen için kötü haber geldi. Fransız basını, Victor Osimhen'in ayrılığa yakın olduğu yönünde haberini duyurdu.

calendar 22 Mayıs 2025 23:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
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Galatasaray'ın bu sezon kazandığı çifte kupada kilit rol oynayan Victor Osimhen, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün bonservisini almak için hamle yapmayı planlıyor ancak Suudi Arabistan kulüpleriyle maddi anlamda rekabet etmeleri oldukça zor görünüyor.

FRANSIZLAR DUYURDU

Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin güçlü ekiplerinden Al Hilal, Victor Osimhen'le temas kurdu.

Haberde, Al Hilal'in oyuncuya son derece cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen'i ikna etmeye yakın olduğu aktarıldı.

Yıldız futbolcunun, Suudi ekibinin önerisine sıcak baktığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği ifade edildi.

Galatasaray cephesinin durumu yakından takip ettiği belirtilirken, Osimhen'in geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı iki kupada büyük pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 40 maçta 36 gol attı ve 8 asist yaptı. 

 
 


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