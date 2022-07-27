Galatasaray'a flaş öneri: Mario Lemina

MARIO LEMINA ÖNERİLDİ

NICE TAPUSUYLA VERMEYE SICAK BAKIYOR

AJAX'TA PARLADI

ESKİSİNDEN SAĞLAM!

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Kasper Dolberg'i gündemine almıştı.Danimarkalı forvet için Nice kulübüyle görüşmelere başlayan Galatasaray, kiralama teklifini sunmuştu.Fransız ekibinde gözden düşen oyuncuyla temaslar sürerken bu sırada sürpriz bir öneri gündeme geldi. Nice, gelecek planlarında yer almayan Mario Lemina'yı da önerdi. Orta sahaya takviye yapacak Aslan, eski oyuncusunu teklif eden Nice kulübüne olumlu yaklaştı.Bir yandan Kasper Dolberg için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, artık Mario Lemina için de masada olacak.Nice'den ikili paket yapacak Cimbom, orta saha ve golcü hedeflerini böyle çözmeyi planlıyor. 24 yaşındaki Danimarkalı santrforu kiralamak isteyen G.Saray, eski oyuncusu Lemina'yı ise bonservisi ile alabilir.2024'e kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu orta saha, 2021'de 5.5 milyon euro'ya Nice'ye imza attı. Fransızlar, 26 yaşındaki orta saha için daha fazlasını istemeyecek.Ajax'ta dikkatleri üzerine çeken Dolberg, 2019'da 20.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız temsilcisi Nice'e transfer oldu. Danimarka Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Dolberg, 35 müsabakada 10 gol kaydetti.2019-2020 sezonunda kiralık olarak G.Saray forması giyen Lemina, 28 maçta 1 asist yaptı. Sakatlıklar nedeniyle 19 maç kaçıran Lemina, geçen yıl Fransa Ligi'nde 32 maça çıktı. Sadece 2 karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçırdı.