Galatasaray'a Chalov transferinde yalanlama!

CSKA Moskova CEO'su Roman Babaev, Fedor Chalov'un Galatasaray'a transfer olacak iddialarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Chalov transferinde yalanlama!
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21 Haziran 2023 22:29
Son güncelleme 21 Haziran 2023 22:34
Adı Galatasaray ile anılan Fedor Chalov transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

CSKA Moskova CEO'su Roman Babaev, Fedor Chalov'un Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerini yalanladı. 

Roman Babaev yaptığı açıklamada, ''Yorum yapacak hiçbir şey yok. Transfer konusunda ne Fedor ne de kulüple temasa geçen kimse olmadı.'' ifadelerini kullandı. 

SÖZLEŞMESİ 2024'E DEK

Fedor Chalov'un CSKA Moskova ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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