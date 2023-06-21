Galatasaray'a Chalov transferinde yalanlama!

Adı Galatasaray ile anılan Fedor Chalov transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
CSKA Moskova CEO'su Roman Babaev, Fedor Chalov'un Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerini yalanladı.
Roman Babaev yaptığı açıklamada, ''Yorum yapacak hiçbir şey yok. Transfer konusunda ne Fedor ne de kulüple temasa geçen kimse olmadı.'' ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ 2024'E DEK
Fedor Chalov'un CSKA Moskova ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
CSKA Moskova CEO'su Roman Babaev, Fedor Chalov'un Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerini yalanladı.
Roman Babaev yaptığı açıklamada, ''Yorum yapacak hiçbir şey yok. Transfer konusunda ne Fedor ne de kulüple temasa geçen kimse olmadı.'' ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ 2024'E DEK
Fedor Chalov'un CSKA Moskova ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ