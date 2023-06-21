Galatasaray'a Chalov transferinde yalanlama!

CSKA Moskova CEO'su Roman Babaev, Fedor Chalov'un Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerini yalanladı.

Roman Babaev yaptığı açıklamada, ''Yorum yapacak hiçbir şey yok. Transfer konusunda ne Fedor ne de kulüple temasa geçen kimse olmadı.'' ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2024'E DEK

Fedor Chalov'un CSKA Moskova ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.