Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber

Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımada Barış Alper Yılmaz, 79. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Perşembe günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımada Barış Alper Yılmaz, 79. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Perşembe günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek.
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