Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber

Hafta içi Sivasspor deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber
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07 Ocak 2024 20:52
Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımada Barış Alper Yılmaz, 79. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Perşembe günü Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek.

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