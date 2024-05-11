Galatasaray'a Arjantinli orta saha

Yeni sezona da güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyor.
Önümüzdeki sezonda Avrupa'da boy gösterecek Galatasaray, yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyen Arjantinli orta saha Matias Galarza'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.
22 yaşındaki orta sahayı yakından takip eden Cimbom, sezon bittikten sonra futbolcu ve kulübüyle temaslara başlayacak.
2002 doğumlu orta saha oyuncusu, Genk formasıyla bu sezon 43 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti.
Sözleşmesi 2026'da bitecek olan futbolcunun piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Önümüzdeki sezonda Avrupa'da boy gösterecek Galatasaray, yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyen Arjantinli orta saha Matias Galarza'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.
22 yaşındaki orta sahayı yakından takip eden Cimbom, sezon bittikten sonra futbolcu ve kulübüyle temaslara başlayacak.
2002 doğumlu orta saha oyuncusu, Genk formasıyla bu sezon 43 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti.
Sözleşmesi 2026'da bitecek olan futbolcunun piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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