Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, kulübede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken kartlarını da sıfırlamış oldu. Ancak tecrübeli savunmacının kaçıracağı tek maç, İstanbulspor mücadelesi olmayacak gibi görünüyor.
Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği açıklandı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
"Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."
Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği açıklandı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
"Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."