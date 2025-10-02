01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

Galatasaray'a 5 milyon euro!

Galatasaray, Liverpool maçında galibiyet primi, biletler ve GS Store mağazalarıyla birlikte minimum 5 milyon euro'yu daha kasaya koydu.

calendar 02 Ekim 2025 08:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a 5 milyon euro!
Transfere 135 milyon Euro harcayan Galatasaray, bu yatırımı Şampiyonlar Ligi için yapmıştı. Devler Arenası'na katıldığı için UEFA'dan geçen ay 23 milyon Euro ödeme alan sarı-kırmızılı kulübe Liverpool zaferinin getirisi ek 5 milyon Euro oldu.

UEFA'dan galibiyet primi olarak 2.1 milyon Euro gelecek. 42 bin kombineye sahip Aslantepe'de Liverpool maçını 51 bini aşkın taraftar izledi. Satışa çıkan sınırlı sayıdaki biletlerden 100 milyon TL'ye yakın para kazanıldı.

GS Store mağazaları maç günü 50 milyon TL civarında ciro yaptı.

Galatasaray, Liverpool'u yenerek bir anlamda minimum 5 milyon Euro'yu (245 milyon TL) daha kasasına koydu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
