Galatasaray'a 41.8 milyon TL kar ettiren ayrılıklar!

Galatasaray Kulübü, uzun süredir kadrosunda düşünmediği Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile yollarını resmen ayırdı.



Sarı kırmızılılar Avrupa'da salı günü sona eren ara transferin son günü gerçekleşen iki futbolcunun ayrılığı ile yaklaşık 41.8 milyon TL tasarruf etti. Galatasaray'ın kulüp aradığı ve 2. yarıdaki maliyetinin bir kısmını karşılamayı dahi göze aldığı Haris Seferovic, İspanyol ekibi Celta Vigo'ya gitti.



ASİST BENFICA'DAN



Cimbom'da öncelikli plan İsviçreli golcüyü ligin ikinci devresi için 1 milyon 150 bin Euro olan maliyetinin yarısını karşılayarak Kasımpaşa'ya kiralamaktı. Ancak dün Portekiz'den iyi Haber geldi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica, Seferovic için Celta Vigo'dan teklif geldiğini bildirdi. Futbolcu üzerinde söz hakkına sahip olan Benfica, Celta Vigo ile anlaştı. Ve bu gelişme Galatasaray'ın Haris Seferovic'in 1 milyon 150 bin Euro olan maliyetinden kurtulmasını sağladı.



PSV TÜM MAAŞI ÖDÜYOR



Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt da PSV Eindhoven'in yolunu tuttu. Hollanda ekibi, 32 yaşındaki oyuncunun maliyetinin tamamını karşılayacağını bildirdi ve Galatasaray'ı 900 bin Euro'luk yükten kurtardı.



Sarı kırmızılı kulüp böylece transferin son günü hem yabancı kontenjanını boşalttı, hem de kadroda düşünmediği futbolcuları ile vedalaşıp 2 milyon 50 bin Euro (Yaklaşık 41.8 milyon TL) gibi ciddi bir bedel ödemekten kurtuldu.



