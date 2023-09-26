Galatasaray 19 maçtır namağlup

Galatasaray tüm kulvarlarda oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 19 maçtır namağlup
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26 Eylül 2023 23:26
Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

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