Gaich'in menajerinden Trabzonspor açıklaması

Kariyerini CSKA Moskova'da sürdüren Adolfo Gaich'in menajeri, Trabzonspor iddiaları hakkında konuştu.
21 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla geleceği iddia ediliyordu.
MENAJERİ YALANLADI
Arjantinli forvetin menajeri Fabian Bustos açıklamasında, Trabzonspor'dan gelen teklif iddiasıyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.
Adolfo Gaich, sezon başında San Lorenzo'dan CSKA Moskova'ya transfer oldu. Rus ekibinde 18 resmi maça çıkan oyuncu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
21 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla geleceği iddia ediliyordu.
MENAJERİ YALANLADI
Arjantinli forvetin menajeri Fabian Bustos açıklamasında, Trabzonspor'dan gelen teklif iddiasıyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.
Adolfo Gaich, sezon başında San Lorenzo'dan CSKA Moskova'ya transfer oldu. Rus ekibinde 18 resmi maça çıkan oyuncu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.