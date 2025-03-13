Gabriel Sara'ya Championship'ten talip!

Championship'te 2. sırada bulunan Sheffield United, Premier Lig'e çıkması halinde Gabriel Sara Galatasaray ile masaya oturacak. İngiliz ekibi, 2 yıldır Sara'yı yakından takip ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Gabriel Sara'ya Championship'ten talip!
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13 Mart 2025 11:48
Son güncelleme 13 Mart 2025 12:50
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, İngilizler'in takibinden çıkmıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Championship Ligi ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Sambacı için İngilizler yeniden devrede.

Championship Ligi lideri Sheffield United'ın Gabriel Sara'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

PREMIER LİG'E ÇIKARSA...

Sheffield, 25 yaşındaki oyuncu Norwich City'de forma giyerken de transferde istekliydi. Ancak o dönem maddi durumları iyi olmadığı için resmi teklifte bulunmadılar. İngiliz ekibi Premier Lig'e çıkması durumunda Brezilyalı orta sahayı kadroya katmayı planlıyor.

Sheffield United, 37 maç sonunda 77 puanla 2. sırada yer alıyor.

BU SEZON SARA

Bu sezon 35 karşılaşmada forma giyen Sara, 2 gol atarken 7 de asit yaptı.

18 MİLYON EUROYA GELDİ

Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sambacı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.  

 

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