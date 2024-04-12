Gabriel Gudmundsson: ''Tura ortak olduk''

Lille forması giyen Gabriel Gudmundsson, Aston Villa maçı sonunda konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Gabriel Gudmundsson: ''Tura ortak olduk''
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12 Nisan 2024 01:05
Lille forması giyen Gabriel Gudmundsson, 2-1 kaybedilen Aston Villa maçı sonunda konuştu.

Gabriel Gudmundsson yaptığı açıklamada, "Aston Villa iyi bir takım, bu yüzden beklediğimiz gibi zor bir maç oldu. Dürüst olmak gerekirse iyi mücadele ettik ve son anlarda attığımız gol çok önemliydi, bizi tekrar tura ortak etti." dedi. 

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