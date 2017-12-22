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G.Birliği'nden Menemen Belediyespor'a transfer

Menemen Belediyespor, Gençlerbirliği'nden genç sağ bek Utku Işık'ı renklerine bağladı.

Kaynak: DHA
G.Birliği'nden Menemen Belediyespor'a transfer
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22 Aralık 2017 14:39
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına iddialı girmek isteyen lider Menemen Belediyespor, ara transferdeki ilk takviyelerini gerçekleştirdi.

Kadrosundan 3 futbolcuyla resmen yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nden genç sağ bek Utku Işık'ı renklerine bağladı. Gençlerbirliği U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Menemen Belediyespor'un prensipte anlaşma sağladığı Bugsaşsporlu golcü Yıldıray Koçal'ı da resmen kadroya dahil etti.

MENEMEN BELEDİYESPOR'DA BİR AYRILIK DAHA 

Bu arada Menemen Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Daha önce Gökhan Ünal ve Hasan Ülker'le resmen yollarını ayıran, Ener Açıkgöz'le de vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Jiyan Yavuz da kiralık gönderildi.

Menemen Belediyespor'un altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki futbolcuyu 3'üncü Lig'in İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor'a kiraladığı bildirildi. Jiyan, bu sezon 2 maçta sadece 9 dakika forma şansı bulabildi.

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