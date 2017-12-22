TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına iddialı girmek isteyen lider Menemen Belediyespor, ara transferdeki ilk takviyelerini gerçekleştirdi.Kadrosundan 3 futbolcuyla resmen yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nden genç sağ bek'ı renklerine bağladı. Gençlerbirliği U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.Menemen Belediyespor'un prensipte anlaşma sağladığı Bugsaşsporlu golcü Yıldıray Koçal'ı da resmen kadroya dahil etti.Bu arada Menemen Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Daha önce Gökhan Ünal ve Hasan Ülker'le resmen yollarını ayıran, Ener Açıkgöz'le de vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Jiyan Yavuz da kiralık gönderildi.Menemen Belediyespor'un altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki futbolcuyu 3'üncü Lig'in İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor'a kiraladığı bildirildi. Jiyan, bu sezon 2 maçta sadece 9 dakika forma şansı bulabildi.