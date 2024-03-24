Futsal Milli Takımı finale yükseldi

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda Meksika'yı yenerek finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futsal Milli Takımı finale yükseldi
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24 Mart 2024 15:31
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Meksika'yı 5-2 yenerek finale çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, ay-yıldızlı takım ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk takım iki gol bulmasına karşın, karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan milli takım finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşma sonrasında sporcular büyük mutluluk yaşadı.

Milli takım, finalde Brezilya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.

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