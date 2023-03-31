Futbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 27, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 30, TFF 3. Lig'de ise 26. hafta maçları yapılacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:Süper Lig1 Nisan Cumartesi:16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)20.30 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)2 Nisan Pazar:13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)3 Nisan Pazartesi:20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.1. Lig1 Nisan Cumartesi:13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)2 Nisan Pazar:13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)3 Nisan Pazartesi:20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Dyorex Boluspor ile Altınordu, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.TFF 2. LigKırmızı Grup2 Nisan Pazar:13.30 Bitexen Vanspor-GMG Kastamonuspor (Van Atatürk)15.00 Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor (Karaelmas K. Köksal)15.00 İskenderunspor-Etimesgut Belediyespor (Pendik)15.00 1461 Trabzon-Kırşehir Futbol (Ortahisar Yavuz Selim)15.00 Fethiyespor-Serik Belediyespor (Fethiye İlçe)15.00 Pazarspor-Sarıyer (Pazar İlçe)15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bucaspor 1928 (Balıkesir Atatürk)15.00 Weecoins Kırklarelispor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Kırklareli Atatürk)Beyaz Grup2 Nisan Pazar:14.00 Anagold 24Erzincanspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)15.00 İnegölspor-Bursaspor (İnegöl İlçe)15.00 Bayburt Özel İdare-HES İlaç Afyonspor (Bayburt Genç Osman)15.00 Tarsus İdman Yurdu-Batman Petrolspor (Tarsus İlçe)15.00 Ankaraspor-Çorum FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)15.00 Esenler Erokspor-Sivas Belediyespor (Esenler Erokspor)15.00 Isparta 32-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Isparta Atatürk)15.00 Menemen FK-Şanlıurfaspor (Menemen İlçe)15.00 Düzce Cam Düzcespor-Somaspor (Düzce 18 Temmuz)Not: Diyarbekirspor ve Adıyaman FK'nin depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Teco Karacabey Belediyespor ile Kocaelispor, haftayı maç yapmadan geçirecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.TFF 3. Lig1. Grup1 Nisan Cumartesi:13.00 Yomraspor-Eskişehirspor (Yomra İlçe)15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor (Mersin)15.00 İdaş Çatalcaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Çatalca İzzettin)2 Nisan Pazar:15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karşıyaka (Kelkit İlçe)15.00 BC Group Ağrı 1970-Hacettepe 1945 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)15.00 52 Orduspor-1922 Konyaspor (Yeni Ordu)15.00 Belediye Kütahyaspor-Nevşehir Belediyespor (Dumlupınar)15.00 Amasyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (12 Haziran)15.00 Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor (Elazığ Doğukent)2. Grup1 Nisan Cumartesi:15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karaman FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)2 Nisan Pazar:15.00 Kuşadasıspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Kuşadası Özer Türk)15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bayrampaşa (Başpınar)15.00 Ergene Velimeşespor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Mustafa Kemal Atatürk)15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eynesil İlçe)15.00 Kınay Bulvarspor-Orduspor 1967 (Bulvar Mimar Kubilay Köse)Not: Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Darıca Gençlerbirliği, haftayı maç yapmadan geçecek. Kocaeli temsilcisi, 3-0 hükmen galip sayılacak.Not: Yaşanan trafik kazası nedeniyle maçları ertelenen Armoni Alanya Kestelspor'un Turgutluspor ile yapacağı maç, 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak.3. Grup1 Nisan Cumartesi:15.00 Bergama Belediyespor-Akhisarspor (Bergama 14 Eylül)15.00 Güneş Holding Çankaya FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Osmanlı)15.00 Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Bursa Yıldırımspor (Beyoğlu)2 Nisan Pazar:14.00 68 Aksaray Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Dağılgan)15.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Merkür Holding Erbaaspor (Sapanca Atatürk)15.00 Niğde Anadolu FK-Kepez Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)Not: Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Efeler 09 ile Siirt İl Özel İdaresi, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.