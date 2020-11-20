Futbolcular kadına yönelik şiddete karşı özel maskeyle sahaya çıkacak

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Göztepe-MKE Ankaragücü maçlarında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele'ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolcular kadına yönelik şiddete karşı özel maskeyle sahaya çıkacak
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20 Kasım 2020 14:14
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Göztepe-MKE Ankaragücü maçlarında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele'ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı duyuruldu.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Göztepe kulüplerinin Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda, futbolcular ve teknik heyet sahaya "Kadına Karşı Şiddete Son" yazılı turuncu renkteki özel maskelerle çıkacak.

Etkinlikle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hem maske kullanımına hem de kadına karşı artan şiddete dikkati çekmek ve farkındalık amaçlanıyor. 

 


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