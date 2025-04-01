Futbol hakemi çift, yeşil sahalarda birlikte maç yönetiyor

Siirt'te yaşayan ve futbolculuktan hakemliğe geçiş yapan Uğur Yücel, 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerine son 6 aydır eşi Hümeyra Yücel ile devam ediyor.
Eşi Hümeyra Yücel ile aynı kurumda görev yapan ve amatör ligde maç yöneten Uğur Yücel, AA muhabirine, 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerini son 6 aydır eşiyle sürdürdüğünü söyledi.
Futbolcu olarak yeşil sahalarda ter dökerken bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hakem olmaya karar verdiğini belirten Yücel, katıldığı kursları başarıyla tamamladığını dile getirdi.
Bir süre il hakemliği yaptıktan sonra 2014'te klasmana teklif edildiğini anlatan Yücel, yaklaşık 5 yıl klasmanda görev aldığını, iş yoğunluğundan dolayı bir süre ara verdiğini, 4 yıl önce Siirt'e tayin olduktan sonra tekrar il hakemi olarak maçlarda görev yapmaya devam ettiğini bildirdi.
Geçen yıl eşinin de kendisini örnek alarak hakemliğe ilgi göstermeye başladığını ifade eden Yücel, şunları kaydetti:
"Eşimin futbolla arası çok iyi. Heveslenince kurslara başvurmasını tavsiye ettim. Başvurularını yaptık, kursları başarıyla tamamladı. Başarılı bir sürecin ardından aday hakem olmaya hak kazandı. Şu anda beraber mesai saatleri dışında hakem olarak maçlarda görev alıyoruz. Eşimle bazen aynı maçta görev yapıyoruz. Birlikte maça çıkmak çok farklı bir duygu. El ele vererek her şeyin üstesinden geliyoruz. Maçlarda karar verirken doğruyu bulmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra burada görev yapan bütün arkadaşlarımızla uyumlu şekilde gençlere örnek ve eğitici olmaya çalışıyoruz."
- Eşinin yönlendirmesiyle hakem oldu
Hümeyra Yücel da eşinden dolayı yakından tanıma fırsatı bulduğu hakemliği en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.
"Daha önce futbolla ilgileniyordum ancak hakemlik hakkında bir bilgim yoktu. Eşim hakemlik yaparken daha önce kızdığım oluyordu. Çünkü çok fazla vakit geçiremiyorduk. Hem mesleğimiz gereği hem de aktivitelere fazla vakit ayıramıyorduk." ifadelerini kullanan Yücel, bir süre sonra hakemliğin keyifli olduğunu fark ettiğini, bundan dolayı hakem olmaya karar verdiğini anlattı.
Eşinin yönlendirmesiyle girdiği hakemlik sınavlarında başarılı olduğunu dile getiren Yücel, kariyerinde ilerlemek ve Süper Lig'de maç yönetmek istediğini bildirdi.
Eşiyle maçlarda görev almanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Yücel, takım ruhuyla maçları yönetmeye çalıştıklarını ve bunun kendisini iyi hissettirdiğini dile getirdi.
Futbol hakemi çift, yeşil sahalarda birlikte maç yönetiyor
Siirt'te yaşayan Uğur ve Hümeyra Yücel çifti, hakemlik kariyerlerinde birlikte ilerliyor. Futbolculuktan hakemliğe geçiş yapan Uğur Yücel'in yönlendirmesiyle hakem olan Hümeyra Yücel, Süper Lig'de maç yönetmeyi hedefliyor.
Siirt'te yaşayan ve futbolculuktan hakemliğe geçiş yapan Uğur Yücel, 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerine son 6 aydır eşi Hümeyra Yücel ile devam ediyor.
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