Fulham, deplasmanda iki golle güldü

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta maçında Fulham, Leicester City'ye konuk oldu. King Power Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.



Fulham'a galibiyeti getiren golleri dakika 48'de Emile Smith Rowe ile dakika 68'de Adama Traore kaydetti.



Fulham, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Leicester City, 14 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham, Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City, Tottenham deplasmanına gidecek.