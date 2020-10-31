Fuat Çapa: 'Galatasaray'ı yenebilirdik'

Ankaragücü teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'dan daha iyi oynadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini ifade eden Çapa, "Maçı siz de izlediniz! Rakibin bizden fazla girmiş olduğu pozisyon var mı? Rakip kadar biz de pozisyona girdik. İlk 20 dakika iyi oynadık. İlk defa oynayan bir oyuncu grubum var. Takdir hakları da önemli. Atakan'a yapılan pozisyon, Rize'deki ilk penaltı pozisyonuna bakın VAR'dan geldi. Bugün VAR hiç devreye girmedi. Bolingi 56'da o pozisyonu gole çevirse galip gelecektik. Eminim!" şeklinde konuştu.



