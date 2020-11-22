Fuat Çapa: 'Beraberliği yakalasak, maç tamamen değişebilirdi'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Göztepe maçı sonrası sezon başından beri yaşadıkları şanssızlıkların herkes tarafından bilindiğini söyledi. Müsabakaya iyi başladıklarını ifade eden Çapa, "Oyunun kontrolü yediğimiz gole kadar bizdeydi. İyi çıkışlarımız oldu, pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik." dedi.



Çapa, uzun süredir kazanamadıkları için bunun dirençlerini düşürdüğünü belirterek, "2. devre yaptığımız değişikliklerde istediğimiz verimiz alamadık. Çok net bir şekilde gözüktü. Beraberliği yakalasaydık, maç tamamen değişebilirdi." diye konuştu.



Bir soru üzerine Çapa, İstedikleri sonuçları alamadıklarını kaydederek, "İşlerin iyi gitmediği belli. Oturup şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ona göre ne yapmamız gerekiyorsa yolumuzu çizmemiz lazım." yorumunda bulundu.



