Bayer Leverkusen'in bu sezon en etkili oyuncularından biri olan Jeremie Frimpong için İngiliz devleri karşı karşıya geldi.



The Sun'da yer alan habere göre, Manchester City ve Manchester United'ın, bu yaz 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.



İKİ TAKIMIN DÜŞÜNCESİ



Manchester City'nin, Hollandalı futbolcusu Kyle Walker'in uzun süreli bir alternatifi olarak düşündüğü kaydedildi. Manchester United'ın ise Frimpong'un yaşı ve istenilen bonservis nedeniyle başarılı futbolcunun mükemmel profile sahip olduğunu düşündüğü kaydedildi.



SERBEST KALMA MADDESİ



Frimpong'un Bayer Leverkusen ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği ancak sadece bu yaz geçerli olmak üzere kontratında 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer aldığı öne sürüldü.



BU SEZON PERFORMANSI



Bayer Leverkusen'de bu sezon 34 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 11 gol attı ve 11 asist yaptı.





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