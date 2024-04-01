Frimpong için Manchester derbisi!

Manchester City ve Manchester United, Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Frimpong için Manchester derbisi!
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01 Nisan 2024 16:02
Bayer Leverkusen'in bu sezon en etkili oyuncularından biri olan Jeremie Frimpong için İngiliz devleri karşı karşıya geldi.

The Sun'da yer alan habere göre, Manchester City ve Manchester United'ın, bu yaz 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

İKİ TAKIMIN DÜŞÜNCESİ

Manchester City'nin, Hollandalı futbolcusu Kyle Walker'in uzun süreli bir alternatifi olarak düşündüğü kaydedildi. Manchester United'ın ise Frimpong'un yaşı ve istenilen bonservis nedeniyle başarılı futbolcunun mükemmel profile sahip olduğunu düşündüğü kaydedildi.

SERBEST KALMA MADDESİ

Frimpong'un Bayer Leverkusen ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği ancak sadece bu yaz geçerli olmak üzere kontratında 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer aldığı öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 34 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 11 gol attı ve 11 asist yaptı.

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