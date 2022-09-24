Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Frenkie de Jong, eski başkan Josep Maria Bartomeu döneminde sözleşme imzalamıştı. Ancak; Barcelona mali açıdan kemer sıkınca Hollandalı oyuncuyla yeni görüşmeler yapılacağı gündeme geldi.



BAŞKAN LAPORTA İLE GÖRÜŞECEK



İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United'ın transfer gündemine gelen futbolcu, Barcelona'nın şu anki başkanı Joan Laporta ile maaş düzenlemesi konusunda bir araya gelecek ve yol haritasını çizecek.



Bilindiği üzere finansal kısıtlamalar sebebiyle Barcelona, Robert Lewandowski ve Raphinha gibi yeni transferlere yer açabilmek için oyuncularının ücretlerini yeniden değerlendirmek zorunda kalmıştı.



UNITED VE CHELSEA İSTİYORDU



25 yaşındaki Frenkie de Jong'a transfer döneminde Manchester United'ın dışında Chelsea de ilgi göstermişti. Manchester United'ın mevcut menajeri Eric ten Hag'ın, eski öğrencisini takımda görmek istediği biliniyor.



'BARCELONA'DA KALMAK İSTİYORDUM'



Milli Takım kampında açıklamalar yapan De Jong, "Benim için her şey netti. Barcelona'da kalmak istiyordum. Şu anda bir sorun yok. Takım arkadaşlarımla aramda da bir sorun yok" ifadelerini kullandı. Hollandalı orta saha oyuncusunun Barcelona ile kontratı 2026 yılında sona erecek. Futbolcuya Transfermarkt verilerine göre; 60 milyon euro değer biçiliyor.





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