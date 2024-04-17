Frenkie de Jong: 'Ayağa tekrardan kalkmalıyız'

Şampiyonlar Ligi'nde dramatik şekilde elenen Barcelona'da yıldız oyuncu Frenkie de Jong karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Büyük bir avantajı kaybettiklerini söyleyen Frenkie de Jong şu açıklamaları yaptı:



"Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi oynarsanız böyle olur. Araujo'nun kırmızı kartı adil miydi bilmiyorum, henüz izlemedim. Önemli bir avantajımız vardı ama ayağa kalkıp tekrar denemekten başka çaremiz yok."



Yıldız oyuncu Ter-Stegen ise şu ifadeleri kullandı:



"Elenmek çok acı verici çünkü turu geçmiş gibi hissediyorduk. 11'e 10 oynamak çok zorlayıcı."







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