Frenkie de Jong: "Ayağa tekrardan kalkmalıyız"

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong kaybettikleri Paris Saint-Germain maçı ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Frenkie de Jong: 'Ayağa tekrardan kalkmalıyız'
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17 Nisan 2024 00:54
Son güncelleme 17 Nisan 2024 01:23
Şampiyonlar Ligi'nde dramatik şekilde elenen Barcelona'da yıldız oyuncu Frenkie de Jong karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Büyük bir avantajı kaybettiklerini söyleyen Frenkie de Jong şu açıklamaları yaptı:

"Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi oynarsanız böyle olur. Araujo'nun kırmızı kartı adil miydi bilmiyorum, henüz izlemedim. Önemli bir avantajımız vardı ama ayağa kalkıp tekrar denemekten başka çaremiz yok."

Yıldız oyuncu Ter-Stegen ise şu ifadeleri kullandı:

"Elenmek çok acı verici çünkü turu geçmiş gibi hissediyorduk. 11'e 10 oynamak çok zorlayıcı."


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