Freiburg Devler Ligi'ni kaçırdı!

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.



Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 2-1 kazandı. Konuk ekibin golünü 44. dakikada Vincenzo Grifo kaydetti. Frankfurt 83. dakikada Kolo Muani ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Ebimbe ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 üstün tamamladı.



Union Berlin'in kazanmasıyla birlikte Freiburg'un Devler Ligi'ne gitme şansı kalmadı.



Freiburg sezonu 5. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi vizesini aldı. Frankfurt ise sezonu 50 puanla 7. sırada tamamladı.



