Freiburg Devler Ligi'ni kaçırdı!

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Freiburg Devler Ligi'ni kaçırdı!
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27 Mayıs 2023 18:38
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaştı.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı Frankfurt 2-1 kazandı. Konuk ekibin golünü 44. dakikada Vincenzo Grifo kaydetti. Frankfurt 83. dakikada Kolo Muani ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Ebimbe ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1 üstün tamamladı.

Union Berlin'in kazanmasıyla birlikte Freiburg'un Devler Ligi'ne gitme şansı kalmadı.

Freiburg sezonu 5. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi vizesini aldı. Frankfurt ise sezonu 50 puanla 7. sırada tamamladı.

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