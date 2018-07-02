Fred VanVleet, Raptors ile yola devam edecek!

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Toronto Raptors'ın, yıldız oyuncusu Fred VanVleet ile 2 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.2016 draftında seçilmeyen VanVleet, bu yaz serbest oyuncu statüsündeydi. Yahoo Sports'tan Shams Charania'nın haberine göre; Fred VanVleet, Raptors'tan gelen 2 yıl 18 milyon dolarlık teklifi kabul etti.VanVleet, bu sezon gösterdiği çıkışla NBA En İyi Altıncı Oyuncu ödülü için 3 finalistten biri olmuştu.24 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon çıktığı 76 maçta 41.4 üçlük yüzdesiyle 8.6 sayı, 2.4 ribaunt ve 3.2 asist ortalamaları yakaladı.