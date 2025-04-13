Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin Sambacı yıldızı Fred'i kadrosunda görmek istiyor ancak mali sebepler sebebiyle adım atamıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Scinterbr'deki habere göre yüksek ekonomik talepler sebebiyle Fred, ülkesine şimdi dönmeyecek ve Fenerbahçe'de kalacak.
PERFORMANSI
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Scinterbr'deki habere göre yüksek ekonomik talepler sebebiyle Fred, ülkesine şimdi dönmeyecek ve Fenerbahçe'de kalacak.
PERFORMANSI
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.