"Fred'e para yetmez!"

Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin futbolcusu Fred için teklif yapmak istiyor fakat mali sebepler nedeniyle bu teklifi yapamıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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'Fred'e para yetmez!'
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13 Nisan 2025 12:21
Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin Sambacı yıldızı Fred'i kadrosunda görmek istiyor ancak mali sebepler sebebiyle adım atamıyor.

Scinterbr'deki habere göre yüksek ekonomik talepler sebebiyle Fred, ülkesine şimdi dönmeyecek ve Fenerbahçe'de kalacak.

PERFORMANSI

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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