Fred'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Samsunspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fred'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
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20 Ekim 2024 22:37
Son güncelleme 20 Ekim 2024 22:38
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Fred, Samsunspor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Brezilyalı yıldız "Önemli bir deplasman zaferini elimizden kaçırdık!" ifadelerini kullandı.

Fred açıklamasının devamında "Performansımızı iyileştirmek ve hatalarımızdan ders almak için bir araya gelmeli ve çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



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