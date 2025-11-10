Fred, asistleriyle döndü!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Domenico Tedesco'nun maçtan önceki 'Şimdi Fred zamanı" sözlerini boşa çıkarmadı.

calendar 10 Kasım 2025 09:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fred, asistleriyle döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de Fred, sarı kart cezalısı İsmail Yüksek'in yokluğunda 1.5 ay sonra 11'de forma şansı buldu.

Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun maçtan önceki 'Şimdi Fred zamanı" sözlerini boşa çıkarmadı.

Süper Lig'de son asistini 16 Şubat 2025'te 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçında yapan tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk asistini Nene'ye yaptı. Kerem'i de golle buluşturdu.

Maçın en önemli adamlarından biri olan Fred, "Galibiyet için mutluyum. Sıkı bir şekilde çalışıyorum. İyi ilerliyoruz. İki golü yememeliydik. Fark 1'e indi. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.