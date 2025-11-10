Fred, asistleriyle döndü!

Fenerbahçe'de Fred, sarı kart cezalısı İsmail Yüksek'in yokluğunda 1.5 ay sonra 11'de forma şansı buldu.
Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun maçtan önceki 'Şimdi Fred zamanı" sözlerini boşa çıkarmadı.
Süper Lig'de son asistini 16 Şubat 2025'te 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçında yapan tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk asistini Nene'ye yaptı. Kerem'i de golle buluşturdu.
Maçın en önemli adamlarından biri olan Fred, "Galibiyet için mutluyum. Sıkı bir şekilde çalışıyorum. İyi ilerliyoruz. İki golü yememeliydik. Fark 1'e indi. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.
