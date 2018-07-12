Fransa'dan Erzincan'a bisikletle geldiler!

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek amacıyla Fransa'dan pedal çevirmeye başlayan Kanadalı ekip Erzincan'a ulaştı.Özel bir oluşum tarafından düzenlenen The Sun Trip 2018 yarışması için 22 gün önce yola çıkan Kanadalı ekip, Erzincan Bisikletçiler Derneği Başkanı Hakan Sarı ve üyeler tarafından karşılandı.Fransa'nın Lyon şehrinden başlayan yarışmanın Çin'in Ganzaou şehrinde tamamlanacağını ve yarışlar süresince kentten geçecek yarışmacılara katkı sağlayacaklarını söyleyen Sarı,dedi.37 yaşındaki Kanadalı bisiklet satıcısı Justin Lemine Elmore, nişanlısı Anne Sophre Rodet ile Fransa'dan yola çıktıklarını, yarışmanın Çin'e kadar süreceğini ancak evlenecekleri için yarışmayı İran'da sonlandıracaklarını ifade etti.Elmore,diye konuştu.Yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek amacıyla farklı ülkelerden katılan ekipler, bisikletlerinin üzerine monte ettikleri güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreterek yarışmada dereceye girmeyi hedefliyor.Kente kısa süre kentte mola veren ekip Erzurum'a hareket etti.