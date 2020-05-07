Fransa'da gol krallığı da tescil edildi

Fransa Ligue 1'de ligin ardından gol krallığı da tescil edildi.Buna göre sezonu 18 golle tamamlayan iki isimden Kylian Mbappe krallığını ilan ederken attığı 18 golün 3'ünü penaltıdan atan Wissam Ben Yedder ikinci sırayı aldı. Ligue 1'de en çok gol atan 3. isim ise 16 golle Lyonlu Moussa Dembele olarak belirlendi.Kylian Mbappe böylelikle iki sezon üst üste gol krallığı ünvanını elde ederek kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen üst düzey formunu bir kez daha kanıtladı.Mbappe bu sezon Ligue 1 haricinde Lig Kupası, Fransa Kupası, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde ise toplamda 12 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.