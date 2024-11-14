Fransa-İsrail maçında olay çıktı!

Fransa ile İsrail'in karşı karşıya geldiği maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Fransız taraftarlar, İsrail milli marşı sırasında ıslıklı protesto etti.

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Fransa-İsrail maçında olay çıktı!
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14 Kasım 2024 23:30
Son güncelleme 14 Kasım 2024 23:32
Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle bütün dünyada tepki gören İsrail için ıslık sesleri bu kez Fransa'dan yükseldi.

Fransa ile İsrail'in karşı karşıya geldiği Uluslar Ligi maçında Fransız taraftarlar İsrail marşını ıslıkladı. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından tribünlerde tansiyon yükseeldi.

İki takımın taraftaları, Stade de France'de oynanan maçta birbirine girdi. Kavgayı Fransa polisi araya girerek ayırmaya çalıştı.

Fransa polisi, mücadele öncesi ve sırasında yaşanabilecek olaylar için yoğun güvenlik önlemi aldı. 




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