Fransa'da çarpıcı sözler: "Mbappe'yi sakatlayacağım"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Arjantinli savunmacı Facundo Medina, PSG ile oynayacakları maç öncesi Lionel Messi ve Kylian Mbappe hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fransa'da çarpıcı sözler: 'Mbappe'yi sakatlayacağım'
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12 Nisan 2023 21:06
Lens savunma oyuncusu Facundo Medina hafta sonu oynayacakları PSG maçı için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PSG'nin yıldız oyuncusu Lionel Messi hakkında konuşan Arjantili savunmacı, "Benim için Messi'ye karşı oynamak daha zor çünkü onun canını yakmaktan korkuyorum. Eğer benden kurtulursa formasından çekip onu öpeceğim ve bana sarılmasını isteyeceğim." dedi.

Kylian Mbappe ile işlerin farklı olacağını söyleyen Medina, "Kylian Mbappe de tabii ki savunması çok zor bir oyuncu ancak beni biliyorsunuz. Eğer Mbappe beni geçerse o sahadan ancak ambulansla birlikte çıkabilir." diyerek çarpıcı sözler sarf etti.

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