Fransa Açık'ta Lois Boisson yarı finale çıktı

Fransa Açık'ta (Roland Garros) Fransız Lois Boisson, Rus Mirra Andreeva'yı 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

calendar 04 Haziran 2025 20:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa Açık'ta Lois Boisson yarı finale çıktı
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Fransız Lois Boisson, Rus Mirra Andreeva'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında sezonun sürpriz oyuncusu Boisson ile 6 numaralı seribaşı Andreeva karşılaştı.

Kariyerinde daha önce hiç grand slam başarısı bulunmayan Boisson, iki saat 8 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Boisson, yarı finalde 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'un rakibi oldu.


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