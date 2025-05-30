30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
20:00
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
21:30
30 Mayıs
Bohemian FC-Derry City
21:45
30 Mayıs
Cork City-Shelbourne
21:45
30 Mayıs
Shamrock Rovers-Galway United FC
22:00

Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka dördüncü tura yükseldi

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, dördüncü tura yükseldi.

calendar 30 Mayıs 2025 16:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka dördüncü tura yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Üç kez Grand Slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka, Sırp raket Olga Danilovic'i 6-2 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Qinwen Zheng, Kanadalı Victoria Mboko karşısında 6-3 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

Tek erkeklerde ise İtalyan Lorenzo Musetti (7), Arjantinli rakibi Mariano Navone'i 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-2 tamamlanan setlerle 3-1 yendi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.