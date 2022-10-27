UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'taki mücadeleyi Alman temsilcisi 2-1'lik skorla geldi.
Karşılaşmada Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Daichi Kamada ve 27. dakikada Randal Kolo kaydetti. Marsilya'nın tek golü 22. dakikada Matteo Guendouzi'den geldi.
Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 60. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Frankfurt, 7 puana yükseldi. Marsilya 6 puanda kaldı.
Grubun son haftasında Frankfurt, Sporting deplasmanına gidecek. Marsilya, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
Karşılaşmada Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Daichi Kamada ve 27. dakikada Randal Kolo kaydetti. Marsilya'nın tek golü 22. dakikada Matteo Guendouzi'den geldi.
Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 60. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Frankfurt, 7 puana yükseldi. Marsilya 6 puanda kaldı.
Grubun son haftasında Frankfurt, Sporting deplasmanına gidecek. Marsilya, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.