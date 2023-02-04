Frankfurt, 2 maç sonra kazandı!

Almanya Bundesliga 19. hafta maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi.



Frankfurt'un sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 28. dakikalarda Kolo Muani, 90+4. dakikada Buta kaydetti.



Alınan bu sonuçla Frankfurt ligde 2 maç sonra galibiyete uzandı. Hertha Berlin ise üst üste çıktığı 4. maçını da kaybetti.



Alınan bu sonucun ardından Frankfurt puanını 35'e yükseltti. Hertha Berlin ise 14 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Köln deplasmanına gidecek. Hertha Berlin ise M'gladbach'ı ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ