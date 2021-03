Frank de Boer'den Türkiye itirafları

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer ve futbolculardan Georginio Wijnaldum, Türkiye maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.



KATAR İÇİN FLAŞ AÇIKLAMALAR



2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası hakkında konuşan Frank de Boer, 2010 yılından bu yana 6,500 göçmen işçinin yeni stat inşaatlarında ölmesiyle (sıcaklık, kaza, kovid vb.) ilgili iddialar üzerine "İki yıl Katar'da oynadım. Kardeşim de Ronald de Boer da orada oynadı. Pep Guardiola oynadı, Gabriel Batistuta oynadı. O günleri paralı bir tatil gibi gördük. Katar'la ilgili soru işaretlerim var. Katar'da oynarken pasaportumu yöneticilere vermek zorundayım. İzinsiz ülkeden ayrılamıyordum. Sanki mahkum gibiydik. Ancak yine de inşaatta çalışan insanlar gibi çok çaresiz değildik. Herkesin orada neler olduğuyla ilgili fikirleri var. Boykot etmek mi? Bundan bahsetmiyorum. FIFA ve UEFA, insan haklarıyla ilgili detaylı çalışmalar yapmalı. İnsan haklarının olmadığı bir yerde oynamayı istemeyiz." dedi.



Açıklamalarına devam eden Frank de Boer, Wout Weghorst'in yerine Ryan Babel ve De Jong'u çağırmasıyla ilgili "Wout Weghorst birlikte iyi işler yaptık. Bir karar verdik ve Wout Weghorst şu an aramızda değil. En zor kararımdı. Koronavirüse ilgili her ülke sorun yaşıyor. Dört ay sonra yeniden buluşuyoruz. Pek fazla antrenman yapamıyorsunuz, analizlerle bir karar vermek zorundasınız." diye konuştu.



TÜRKİYE İTİRAFLARI



Türk Milli Takımı hakkında açıklama yapan Frank de Boer "Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir ülke. Türkiye'de şu an iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz. Onun dışında da çok iyi oyuncuları var." dedi.



Türkiye'de Galatasaray'da oynadığını hatırlatan Frank de Boer "Türkiye'de 6 ay oynadım, orada harika taraftarlar gördüm. Türkiye'nin şu an taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin muhteşem kitleleri var." ifadelerini kullandı.



Georginio Wijnaldum ırkçılıkla ilgili gelen bir soruya "Sahada ırkçılık olursa, hep birlikte tepki göstermemiz gerekiyor. Tek başınıza ırkçılıkla mücadele edemezsiniz." sözleriyle yanıt verdi.